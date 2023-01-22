Макрон допустил передачу Украине танков Leclerc

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил проработать вопрос дальнейшей помощи Украине. Он не исключил, что Киев получит танки Leclerc.
Макрон выступил на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже. По словам президента Франции, военная помощь Украине зависит от нескольких факторов. Среди них недопущение усугубления конфликта, изучение эффективности поставок техники.
Макрон отметил, что поставляемая Украине помощь не должна ослабить мощность армии Франции. Он не исключил, что Киеву передадут танки Leclerc, но этот вопрос должны проработать в министерстве обороны.
Ранее власти Португалии согласовали пакет военной помощи Украине. При этом жители страны активно выступают за прекращение украинского кризиса и признания новых территорий за РФ, передает RT.