Налоговое управление Мали принесло в бюджет около миллиарда франков КФА за 2022 год

Бамако, 22 января. Главное налоговое управление Мали (DGI) принесло в бюджет 995 миллиардов 745 миллионов франков КФА за 2022 год. Об этом сообщило новостное агентство Maliactu.
Журналисты издания отметили, что это исторический результат, который был достигнут благодаря команде генерального директора DGI Матиаса Конате. Кроме того, сотрудники информационного портала подчеркнули, что все это происходило во время очень сложной экономической ситуации для республики.
В 2022 году Мали находилась под санкциями «Экономического сообщества стран Западной Африки» (ЭКОВАС) и «Западноафриканского экономического и валютного союза» (ЗАЭВС). Ресурсы, которые удалось собрать налоговому управлению, позволят стране справиться с последствиями кризисов.
Ранее власти республики утвердили новые антикоррупционные департаменты. Эти ведомства объединили юридические, надзорные и контрольные органы, а также взяли на себя некоторые функции полиции.
По словам премьер-министра Мали Шогеля Кокалла Маига, эти структуры помогут вернуть государственное имущество, которое незаконными способами было утрачено. Кроме того, они также демонстрируют твердый курс правительства на искоренение взяточничества.