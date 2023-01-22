События на Украине к 21:00 22 января: ВСУ готовят Запорожье к обороне, Италия отправит Киеву ЗРК SAMP-T

Ополченец и блогер Владлен Татарский опознал одного из иностранных боевиков, сражавшихся на стороне Украины и уничтоженных российскими войсками в районе Бахмута. По его словам, прежде грузинский наемник состоял в рядах террористов в Чечне и Сирии. Ранее считалось, что он погиб на Ближнем Востоке, однако недавно появились свидетельства его смерти во время боя в Донецкой Народной Республике.