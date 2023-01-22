События на Украине к 21:00 22 января: ВСУ готовят Запорожье к обороне, Италия отправит Киеву ЗРК SAMP-T

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 22 января.
Россия
Как заявило ранее Минобороны РФ, российские подразделения продолжают наступление на Запорожском направлении. За сутки они ликвидировали порядка 85 украинских военнослужащих, несколько бронемашин, 3 гаубицы и автомобиль, а также уничтожили склад боеприпасов противника.
На этом фоне Киев укрепляет оборонительные позиции в тыловых районах. Как сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ переоборудуют промышленную зону административного центра региона под военные нужды: крупные заводы, такие как «Запорожсталь», «Запорожкокс» и «Моторсич», превращают в бункеры и оборонительные опорные пункты. По мнению Рогова, таким образом киевский режим попытается применить ту же тактику, что ранее использовал на «Азовстали» в Мариуполе.
Украинские войска за день несколько раз подвергли обстрелам Каховку и Новую Каховку. В первом населенном пункте из-за огня ВСУ погибла одна женщина, еще одна получила ранения. Во втором случае целями ударов стали как жилые дома, так и объекты энергетической инфраструктуры. Из-за повреждения трансформаторной подстанции обесточены восемь сел, в четырех из них электроснабжение уже восстановлено.
События в Донбассе
Ополченец и блогер Владлен Татарский опознал одного из иностранных боевиков, сражавшихся на стороне Украины и уничтоженных российскими войсками в районе Бахмута. По его словам, прежде грузинский наемник состоял в рядах террористов в Чечне и Сирии. Ранее считалось, что он погиб на Ближнем Востоке, однако недавно появились свидетельства его смерти во время боя в Донецкой Народной Республике.
Различные добровольческие организации продолжают помогать фронту, доставляя помощь со всех уголков России. Как сообщается, в Донбасс привезли десятки новых дронов, которые передадут бойцам на фронте для разведки и целеуказания. Кроме того, волонтерская группа «Москва — Донбасс» вручила одному из подразделений ДНР партию теплых вещей и обуви, средств маскировки и наблюдения, а также рукописную икону, созданную специально для этого формирования.
Украина
Италия готовится направить Украине шестой пакет военной помощи, в который, среди прочего, войдет система противовоздушной обороны SAMP-T. До этого Рим уже вложил в поддержку Киева около 1 млрд евро. Как сообщается, всего на вооружении итальянской армии находятся пять указанных комплексов ПВО, при этом власти одобрили передачу одного из них в ВСУ.
В Киеве тем временем развивается коррупционный скандал. На фоне недавно появившейся информации о том, что минобороны Украины закупало продовольствие для войск по многократно завышенным ценам, кабмин уволил заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского: тот якобы оказался замешан в финансовых преступлениях. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Лозинский и еще ряд лиц подозреваются в получении взятки размером 400 тысяч долларов.