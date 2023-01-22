Власти Буркина-Фасо собрали около 540 тысяч долларов США на нужды Добровольцев в защиту Отечества

Уагадугу, 22 января. Власти Буркина-Фасо собрали более 320 миллионов франков КФА для Добровольцев в защиту Отечества (VDP) через Фонд патриотической поддержки (FSP).
По словам министра финансов республики, эти средства пойдут на заработную плату, оборудование и топливо для членов VDP. Кроме того, он добавил, что все расходы будут прозрачны и опубликованы в периодических отчетах как гарантия эффективности и добросовестности их использования:
«На сегодняшний день собрано 320 миллионов 749 тысяч 510 франков КФА. Все эти деньги размещены на счете в государственном казначействе и находятся под охраной различных государственных органов».
Ранее начальник штаба жандармерии Буркина-Фасо подполковник Сомда Эврар вместе с делегацией офицеров провел инспекцию западных регионов республики. Он также посетил лагеря подготовки Добровольцев в защиту Отечества (VDP) и обсудил программы обучения личного состава с командирами.