Конечное слово за США: как скандальное сожжение Корана отразится на вступлении Швеции в НАТО

Сожжение Корана в Стокгольме — отнюдь не конец шведского пути в НАТО, а лишь очередная точка на оси координат. Инцидент дает повод сторонам торговаться вокруг новых условий. При этом окончательное решение вопроса все равно остается за США. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Вчера, 21 января, шведский ультраправый активист сжег Коран возле здания турецкого посольства в Стокгольме. Акция была согласована с властями города. В ответ турецкая сторона заявила, что шведы нарушают соглашения о приеме страны в НАТО. Акцию также осудили в других странах исламского мира.
«С самого начала возникновения вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Турция использует его для получения определенных политических, геополитических и прочих преференций, в том числе связанных с извечным турецко-курдским противостоянием. В рамках турецкой "торговли" сам по себе инцидент с сожжением Корана никакого значения не имеет. Но он вполне может послужить очередным "переговорным поводом", причем как с той, так и с другой стороны», — рассказала эксперт.
При этом юрист отметила, что решающее слово в вопросе принятия новых стран в Альянс в любом случае остается за гегемоном в лице Вашингтона.
«Впрочем, количество таких поводов бесконечно, они периодически возникают и еще будут возникать до завершения турецко-натовской "торговли" по шведско-финскому вопросу. А их реальное значение в конечном итоге будет зависеть от степени давления, которое окажет на обе стороны переговоров основной игрок — США, а также от того конечного результата "торговли", который он считает оптимальным и от запланированных сроков его наступления», — подытожила она.
Напомним, что «эпопея» с принятием Швеции и Финляндии в НАТО длится с мая прошлого года. Из-за позиции Анкары по вопросу депортации членов РПК из этих стран, государства до сих пор не могут стать полноценными членами Альянса.