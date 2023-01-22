Конечное слово за США: как скандальное сожжение Корана отразится на вступлении Швеции в НАТО

Сожжение Корана в Стокгольме — отнюдь не конец шведского пути в НАТО, а лишь очередная точка на оси координат. Инцидент дает повод сторонам торговаться вокруг новых условий. При этом окончательное решение вопроса все равно остается за США. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.