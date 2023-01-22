Названы самые любвеобильные нации в мире

Новое глобальное социальное исследование помогло определить самую любвеобильную нацию в мире.
Самые любящие люди живут в США, согласно результатам работы аналитиков, которые занимаются проблемами взаимоотношений. Именно американцы показали самые высокие показатели чувства любви, надежности, преданности, чем любые другие национальности, сообщил обозреватель Big Think Росс Померой.
Более 100 специалистов со всего мира приняли участие в эксперименте под названием «Треугольная шкала любви». Они также установили, кто занял последнее место в рейтинге. Самыми бездушными нациями, которые практически не умеют любить, являются немцы и китайцы.
Специалисты ранее проводили исследование, в котором выяснили, какая нация гуманнее всего относится с старости. Ею оказались итальянцы, далее китайцы и японцы.