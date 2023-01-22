Бразилия и Аргентина создают единую валюту

Буэнос-Айрес, 22 января. Бразилия и Аргентина в ближайшие дни объявят о подготовке к созданию единой валюты. Об этом министр экономики Аргентины Серхио Масса рассказал газете Financial Times.
Издание утверждает, что план по созданию общей денежной единицы будет важной темой саммита в Буэнос-Айресе. Представители Аргентины и Бразилии обсудят новые возможности, которые предоставит государствам общая валюта. Сообщается, что бразильская сторона предлагает назвать денежную единицу «сур» (юг).
«Будет принято решение начать изучение параметров, необходимых для создания общей валюты, которые включают в себя все, от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков», — заявил Масса.
В дальнейшем инициатива может расшириться и на другие страны Латинской Америки, сообщают источники Financial Times. Официальное подтверждение проекта со стороны глав государства может последовать во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину.
Идея создания единой валюты была озвучена представителями Аргентины и Бразилии еще в 2019 году. Но в тот момент проект столкнулся с противодействием Центрального банка Бразилиа. Наибольшую выгоду от создания единой валюты может получить Аргентина. Национальная валюта страны стремительно обесценивается в последние годы. Годовая инфляция в Аргентине достигает почти 100%.