Бразилия и Аргентина создают единую валюту

Идея создания единой валюты была озвучена представителями Аргентины и Бразилии еще в 2019 году. Но в тот момент проект столкнулся с противодействием Центрального банка Бразилиа. Наибольшую выгоду от создания единой валюты может получить Аргентина. Национальная валюта страны стремительно обесценивается в последние годы. Годовая инфляция в Аргентине достигает почти 100%.