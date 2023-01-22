Депутат Госдумы Журова обвинила футболистов Смолова и Мамаева в уклонении от мобилизации

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала российских футболистов Федора Смолова и Павла Мамаева после открытия академии в столице ОАЭ.
Федор Смолов и Павел Мамаев могли скрываться от мобилизации, делая рабочую визу ОАЭ для открытия своей футбольной академии, считает Светлана Журова. Соответствующее мнение олимпийская чемпионка в конькобежном спорте озвучила в разговоре с журналистами Sport24.
«Понятно, что они хотят развивать свой футбол. Нужно знать нюансы финансирования: чужие деньги раскручивают или свои. В то же время есть важный аспект — Смолов и Мамаев так могут скрываться от мобилизации, делая рабочую визу», — заявила депутат Госдумы.
Смолов является игроком московского «Динамо». Его контракт с бело-голубыми действует до 2024 года. Мамаев после ухода из «Химок» пребывает в статусе свободного агента.