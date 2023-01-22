Депутат Госдумы Журова обвинила футболистов Смолова и Мамаева в уклонении от мобилизации

Федор Смолов и Павел Мамаев могли скрываться от мобилизации, делая рабочую визу ОАЭ для открытия своей футбольной академии, считает Светлана Журова. Соответствующее мнение олимпийская чемпионка в конькобежном спорте озвучила в разговоре с журналистами Sport24.