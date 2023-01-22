Австралийские туристы шесть часов летели в запачканных рвотой креслах самолета

Возвращавшиеся с Бали австралийские туристы шесть часов летели в запачканных рвотой креслах на борту самолета.
Путешественники летели домой рейсом компании Jetstar Денпасар — Мельбурн. Когда туристы подошли к своим местам, то увидели, что кресла запачканы рвотными массами. Стюардессы не смогли пересадить пассажиров, поскольку на борту не оказалось свободных кресел, пишет Daily Mail.
Австралийцы признались, что через несколько дней после полета чувствовали недомогание из-за тошнотворного запаха. В авиакомпании извинились за доставленные неудобства и выдали путешественникам ваучеры на 50 долларов.