Жительница Петербурга стала обладательницей титула на конкурсе «Бабушка Вселенной»

Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева получила титул на конкурсе красоты «Бабушка Вселенной». Об этом сообщила организатор конкурса «Бабушка России» Наталья Рогова.
Финал конкурса «Бабушка Вселенной — 2023» состоялся в столице Болгарии 21 января. В нем приняли участие 20 женщин, представляющих разные страны мира.
Жительница Петербурга стала обладательницей титула третьей вице-бабушки Вселенной, сообщает ТАСС. Победила в конкурсе участница из Сингапура.
Алена Сибиева владеет черным поясом по ояма-каратэ и кобудо. Она занимает пост руководителя Центра ояма-каратэ во Всеволожске. Женщина тренирует детей и взрослых, увлекается коньками, лыжами, плаванием, танцами, йогой и гонками.