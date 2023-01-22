Жительница Петербурга стала обладательницей титула на конкурсе «Бабушка Вселенной»

Алена Сибиева владеет черным поясом по ояма-каратэ и кобудо. Она занимает пост руководителя Центра ояма-каратэ во Всеволожске. Женщина тренирует детей и взрослых, увлекается коньками, лыжами, плаванием, танцами, йогой и гонками.