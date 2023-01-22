Команда Загитовой выиграла на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала по фигурному катанию завершился в Москве 22 января. Победителем турнира стала команда Алины Загитовой «Красная машина», которая набрала 2344,24 балла. Коллектив олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой получил 2275,47 балла. Примечательно, что команда Загитовой в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала.