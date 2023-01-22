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Команда Загитовой выиграла на Кубке Первого канала

Спорт
Команда Загитовой выиграла на Кубке Первого канала

Команда Олимпийской чемпионки Пхенчхана в женском одиночном катании Алины Загитовой выиграла Кубок Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию завершился в Москве 22 января. Победителем турнира стала команда Алины Загитовой «Красная машина», которая набрала 2344,24 балла. Коллектив олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях Камилы Валиевой получил 2275,47 балла. Примечательно, что команда Загитовой в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала.

Российские фигуристы временно отстранены от участия в международных турнирах. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.
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