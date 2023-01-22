Дави на Берлин — получай танки: почему Боррель публично обвинил ФРГ в нерешительности

Осторожность Германии в вопросе поставок бронетехники Украине связана с пониманием того факта, что на Старый Свет надвигается большой кризис, с которого все «сливки» снимут США. В ФРГ не хотят ставить себя под удар сверх меры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
Сегодня, 22 января, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о поставке Украине танков не было принято в основном из-за позиции Германии.
«Стремительный рост цен на газ и электричество, дефицит энергоресурсов, опустошение собственных арсеналов — с этим всем столкнулась Германия, которая сейчас в довершении ко всему слышит критику в свой адрес со стороны других западных стран. Берлин остро чувствует, что в геополитической игре, затеянной США, под удар попадает прежде всего Европа, а Вашингтон продолжит извлекать выгоду из происходящего, поэтому Берлин старается быть осторожным», — рассказал парламентарий.
Депутат рассказал, что вынося сор из избы, глава евродипломатии намерен надавить на Германию, представив ее позицию как отличающуюся от позиции других западных стран, показательно единых в вопросе поддержки Украины. Однако это все показательно лишь для политиков, действующих по указке Штатов, но не для простых людей, которых страшит втягивание их стран в конфликт.
При этом польские журналисты и вовсе сравнили канцлера ФРГ Олафа Шольца с прячущимся страусом из-за ситуации с танками Leopard.