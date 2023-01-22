Дави на Берлин — получай танки: почему Боррель публично обвинил ФРГ в нерешительности

Депутат рассказал, что вынося сор из избы, глава евродипломатии намерен надавить на Германию, представив ее позицию как отличающуюся от позиции других западных стран, показательно единых в вопросе поддержки Украины. Однако это все показательно лишь для политиков, действующих по указке Штатов, но не для простых людей, которых страшит втягивание их стран в конфликт.