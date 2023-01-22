Заблудившихся в тайге три дня назад сборщиков орехов спасли в Туве

Сотрудники пожарной безопасности, а также родственники граждан приступили к обследованию местности. Спустя три дня их удалось найти. Потерпевших доставили на снегоходах в служебную машину. Там их отогрели и напоили горячим чаем. Сведения о состоянии членов группы не поступали.