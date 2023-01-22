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Заблудившихся в тайге три дня назад сборщиков орехов спасли в Туве

Происшествия
Заблудившихся в тайге три дня назад сборщиков орехов спасли в Туве

В Туве благополучно завершились поиски сборщиков кедровых орехов, которые заблудились в тайге. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По информации ведомства, мужчина и две женщины отправились на промысел 19 января. На следующий день поступила информация об их пропаже.

Сотрудники пожарной безопасности, а также родственники граждан приступили к обследованию местности. Спустя три дня их удалось найти. Потерпевших доставили на снегоходах в служебную машину. Там их отогрели и напоили горячим чаем. Сведения о состоянии членов группы не поступали.
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