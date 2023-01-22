Defense News: ВМС Великобритании получили корабль для охраны подводных кабелей

Королевскому вспомогательному флоту Великобритании передали специальный сторожевой корабль для охраны подводных кабелей и трубопроводов, сообщает Defense News.
Новый корабль приступил к непосредственным боевым задачам уже этим летом. Корабль с водоизмещением в шесть тонн пока безымянный, но раньше обслуживал нефтяные платформы. После его модернизировали на верфях в Беркенхеде по заказу минобороны Британии. Лондон не намерен останавливаться на одном корабле и заказал второй.
С его борта на глубину будут запускать морские беспилотники, способные также вести боевые действия под водой. Но информации о разведывательных возможностях корабля пока нет.
Напомним, повысить защищенность подводных коммуникаций в НАТО решили после сентябрьского инцидента с подрывом двух ниток газопровода «Северный поток» у берегов Дании. Швеция утверждает, что инцидент произошел в следствии диверсии неизвестных.