Defense News: ВМС Великобритании получили корабль для охраны подводных кабелей

Новый корабль приступил к непосредственным боевым задачам уже этим летом. Корабль с водоизмещением в шесть тонн пока безымянный, но раньше обслуживал нефтяные платформы. После его модернизировали на верфях в Беркенхеде по заказу минобороны Британии. Лондон не намерен останавливаться на одном корабле и заказал второй.