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Defense News: ВМС Великобритании получили корабль для охраны подводных кабелей

Армия
Defense News: ВМС Великобритании получили корабль для охраны подводных кабелей

Королевскому вспомогательному флоту Великобритании передали специальный сторожевой корабль для охраны подводных кабелей и трубопроводов, сообщает Defense News.

Новый корабль приступил к непосредственным боевым задачам уже этим летом. Корабль с водоизмещением в шесть тонн пока безымянный, но раньше обслуживал нефтяные платформы. После его модернизировали на верфях в Беркенхеде по заказу минобороны Британии. Лондон не намерен останавливаться на одном корабле и заказал второй.

С его борта на глубину будут запускать морские беспилотники, способные также вести боевые действия под водой. Но информации о разведывательных возможностях корабля пока нет.

Напомним, повысить защищенность подводных коммуникаций в НАТО решили после сентябрьского инцидента с подрывом двух ниток газопровода «Северный поток» у берегов Дании. Швеция утверждает, что инцидент произошел в следствии диверсии неизвестных.
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