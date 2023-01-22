Глава СК Бастрыкин контролирует дело об избиении онкобольного дворника в Чите

Информация о нападении в Чите появилась в региональных СМИ 20 января. По данным изданий, избивший дворника горожанин ранее неоднократно угрожал ему. В день нападения злоумышленник сломал мужчине правую глазницу. Тем не менее, как сообщили в местной полиции, потерпевший отказался от претензий.