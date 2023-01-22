Глава СК Бастрыкин контролирует дело об избиении онкобольного дворника в Чите

Сотрудники СК по Забайкальскому краю подготовят доклад по результатам проверки сообщения об избиении больного раком дворника. Соответствующее поручение отдал глава центрального аппарата следственного ведомства Александр Бастрыкин, который взял дело на личный контроль.
Информация о нападении в Чите появилась в региональных СМИ 20 января. По данным изданий, избивший дворника горожанин ранее неоднократно угрожал ему. В день нападения злоумышленник сломал мужчине правую глазницу. Тем не менее, как сообщили в местной полиции, потерпевший отказался от претензий.