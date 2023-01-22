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Партия Шольца выступила за пересмотр политики Германии в отношении России

Политика
Партия Шольца выступила за пересмотр политики Германии в отношении России

Политика Берлина в отношении Москвы должна быть пересмотрена, считают члены Социал-демократической партии Германии, куда входит канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Соответствующий документ будет рассмотрен в президиуме социал-демократов 23 января. В частности, авторы убеждены, что ФРГ «слишком долго» рассчитывала на кооперативное будущее с РФ.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах», — следует из текста.

Ранее стало известно, что Германия на фоне отказа от российского газа смогла сократить его потребление на 14%. Однако, по данным западных СМИ, республика столкнулась с зависимостью от СПГ.
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