Партия Шольца выступила за пересмотр политики Германии в отношении России

Политика Берлина в отношении Москвы должна быть пересмотрена, считают члены Социал-демократической партии Германии, куда входит канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет Deutsche Presse-Agentur (DPA).
Соответствующий документ будет рассмотрен в президиуме социал-демократов 23 января. В частности, авторы убеждены, что ФРГ «слишком долго» рассчитывала на кооперативное будущее с РФ.
«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах», — следует из текста.
Ранее стало известно, что Германия на фоне отказа от российского газа смогла сократить его потребление на 14%. Однако, по данным западных СМИ, республика столкнулась с зависимостью от СПГ.