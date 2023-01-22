Рэперу Моргенштерну вызвали скорую после концерта в Стамбуле

Моргенштерн, давший концерт в Стамбуле, поделился в соцсетях фотографией, на которой он запечатлен с врачами. На снимке рэпер сидит на диване с подключенными к телу датчиками, пока эксперты изучают показания на приборе. Причину вызова скорой музыкант не уточнил.