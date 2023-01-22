Рэперу Моргенштерну вызвали скорую после концерта в Стамбуле

Рэперу Моргенштерну✱ (признан в России иноагентом) стало плохо после выступления в Турции. Музыканту потребовалась скорая помощь.
Моргенштерн, давший концерт в Стамбуле, поделился в соцсетях фотографией, на которой он запечатлен с врачами. На снимке рэпер сидит на диване с подключенными к телу датчиками, пока эксперты изучают показания на приборе. Причину вызова скорой музыкант не уточнил.
«Афтерпати», — коротко подписал кадр Моргенштерн.
Судя по соцсетям сбежавшего из России рэпера, госпитализация ему не потребовалась. Через несколько часов после фото с медиками музыкант опубликовал видео из торгового центра.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами