Германия расплачивается за антироссийские санкции отказом от зеленой энергетики

Более того, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек отмечает, что Германии очень нужен уголь, поэтому к 2030 году отказаться от него не получится. Глава ведомства даже отнес это топливо к возобновляемым источникам энергии. Согласно его заявлению, достаточно закачать углекислый газ под землю, где он подвергнется минерализации и вступит в химическую связь с земными породами, как этот элемент начнет превращаться в уголь.