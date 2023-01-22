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Германия расплачивается за антироссийские санкции отказом от зеленой энергетики

Экономика
Германия расплачивается за антироссийские санкции отказом от зеленой энергетики

Введение Германией антироссийских санкций обернулось отказом от зеленой энергетики. Политики признали, что планируемый к 2030 году полный запрет использования угля теперь невозможен, пишут «Известия».

С тем, что с курса на экологически чистое производство энергии придется свернуть, согласились даже «зеленые» в правительстве канцлера Олафа Шольца. Именно они громче всех требовали закрыть «грязный» угольный сектор энергетики, но в условиях дефицита газа уже не настаивают на этом.

Более того, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек отмечает, что Германии очень нужен уголь, поэтому к 2030 году отказаться от него не получится. Глава ведомства даже отнес это топливо к возобновляемым источникам энергии. Согласно его заявлению, достаточно закачать углекислый газ под землю, где он подвергнется минерализации и вступит в химическую связь с земными породами, как этот элемент начнет превращаться в уголь.
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