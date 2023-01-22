Германия расплачивается за антироссийские санкции отказом от зеленой энергетики

Введение Германией антироссийских санкций обернулось отказом от зеленой энергетики. Политики признали, что планируемый к 2030 году полный запрет использования угля теперь невозможен, пишут «Известия».
С тем, что с курса на экологически чистое производство энергии придется свернуть, согласились даже «зеленые» в правительстве канцлера Олафа Шольца. Именно они громче всех требовали закрыть «грязный» угольный сектор энергетики, но в условиях дефицита газа уже не настаивают на этом.
Более того, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек отмечает, что Германии очень нужен уголь, поэтому к 2030 году отказаться от него не получится. Глава ведомства даже отнес это топливо к возобновляемым источникам энергии. Согласно его заявлению, достаточно закачать углекислый газ под землю, где он подвергнется минерализации и вступит в химическую связь с земными породами, как этот элемент начнет превращаться в уголь.