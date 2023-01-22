Авторы RMF узнали о планах Евросоюза ввести санкции против Белоруссии

По информации СМИ, Брюссель планирует синхронизовать белорусские ограничения с российскими. В частности, речь идет о полном эмбарго на передачу оружия и техники двойного назначения республике. При этом власти Германии против внедрения подобных мер, поскольку Минск «физически не присоединился» к украинскому конфликту.