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Украинских беженцев в Испании привлекли к нелегальному производству и контрабанде табака

Общество
Украинских беженцев в Испании привлекли к нелегальному производству и контрабанде табака

Вынужденных переселенцев с Украины в Испании привлекли к нелегальному производству и контрабанде табака, согласно данным Европола.

Всего за один день в разных регионах Испании были задержаны 27 человек. Всех их обвиняют в организации нелегального производства сигарет. В качестве рабочей силы привлекались беженцы с Украины, однако их деятельность не «высвечивалась» в правовом поле, пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что в ходе операции удалось конфисковать десять тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет на общую су3мму 37,5 млн евро.
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