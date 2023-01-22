Украинских беженцев в Испании привлекли к нелегальному производству и контрабанде табака

Всего за один день в разных регионах Испании были задержаны 27 человек. Всех их обвиняют в организации нелегального производства сигарет. В качестве рабочей силы привлекались беженцы с Украины, однако их деятельность не «высвечивалась» в правовом поле, пишет «Московский комсомолец».