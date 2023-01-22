Украинских беженцев в Испании привлекли к нелегальному производству и контрабанде табака

Вынужденных переселенцев с Украины в Испании привлекли к нелегальному производству и контрабанде табака, согласно данным Европола.
Всего за один день в разных регионах Испании были задержаны 27 человек. Всех их обвиняют в организации нелегального производства сигарет. В качестве рабочей силы привлекались беженцы с Украины, однако их деятельность не «высвечивалась» в правовом поле, пишет «Московский комсомолец».
Сообщается, что в ходе операции удалось конфисковать десять тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет на общую су3мму 37,5 млн евро.