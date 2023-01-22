Юрист Силантьев рассказал, как не нарваться на неприятные сюрпризы при покупке квартиры

Конечно, можно посетить соседей. Кстати, по словам юриста, мало кто применяет этот способ проверки из-за лени или стеснения. Но и он не так надежен. Никогда не узнаешь, какой человек в жизни. Сегодня он может быть спокоен и учтив, а в другой раз будет буйным.