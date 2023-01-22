Стало известно о причине развода Меган Маркл с продюсером Тревором Энгельсоном

Актриса Меган Маркл до встречи с принцем Гарри была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. Причиной развода стала слава, которой добилась будущая герцогиня Сассекская.
Пара встречалась шесть лет и только потом решила связать себя узами брака, который продержался всего два года. В 2013 году Маркл и Энгельсон развелись. Инициатором расставания стала актриса.
Причиной развода была не только жизнь на расстоянии, но и стремительный карьерный рост Маркл. Из милой девушки она превратилась в женщину с большими планами на жизнь и ей стало не по пути с Энгельсоном, сообщает «СтарХит».
Настоящую славу Маркл принес фильм «Форс-мажоры». За роль в проекте она получала приличный гонорар. Ей приходилось много времени проводить в Торонто на съемках, что негативно повлияло на ее отношения с мужем, который находился в другом городе.