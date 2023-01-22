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ФАН публикует момент ДТП с перевернувшимся микроавтобусом на Большом Сампсониевском

Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина за рулем микроавтобуса стал инициатором ДТП. Ему потребовалась медицинская помощь. Кадры с места аварии появились в распоряжении ФАН.

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. Там автомобилист заехал в зону проведения ремонтных работ и столкнулся с газовой трубой. Впоследствии транспортное средство опрокинулось, зажав водителя.

Спасатели достали гражданина из салона и передали медикам. Информация о его состоянии не поступала. В микроавтобусе также находилась пассажирка, однако обошлось без серьезных травм.
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