ФАН публикует момент ДТП с перевернувшимся микроавтобусом на Большом Сампсониевском

В Петербурге пьяный мужчина за рулем микроавтобуса стал инициатором ДТП. Ему потребовалась медицинская помощь. Кадры с места аварии появились в распоряжении ФАН.
Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте. Там автомобилист заехал в зону проведения ремонтных работ и столкнулся с газовой трубой. Впоследствии транспортное средство опрокинулось, зажав водителя.
Спасатели достали гражданина из салона и передали медикам. Информация о его состоянии не поступала. В микроавтобусе также находилась пассажирка, однако обошлось без серьезных травм.