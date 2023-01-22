Украинского бойца Потерю подвергли критике за танец после победы на турнире UFC

Именитые бойцы MMA Белал Мухаммад и Таннер Босер возмутились тем, как украинец Игорь Потеря праздновал победу над бразильцем Маурисио Руа на турнире UFC 283. В социальных сетях они подвергли критике спортсмена из-за его танца. Странное поведение Потери не понравилось и поклонникам смешанных единоборств. Они считают, что украинец не проявил уважение к 41-летнему ветерану MMA.