Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинского бойца Потерю подвергли критике за танец после победы на турнире UFC

Спорт
Украинского бойца Потерю подвергли критике за танец после победы на турнире UFC

Украинского бойца смешанных единоборств Игоря Потерю раскритиковали из-за его вызывающего поведения после поединка в рамках турнира UFC 283.

Именитые бойцы MMA Белал Мухаммад и Таннер Босер возмутились тем, как украинец Игорь Потеря праздновал победу над бразильцем Маурисио Руа на турнире UFC 283. В социальных сетях они подвергли критике спортсмена из-за его танца. Странное поведение Потери не понравилось и поклонникам смешанных единоборств. Они считают, что украинец не проявил уважение к 41-летнему ветерану MMA.

Потеря нокаутировал Руа на четвертой минуте боя. После завершения поединка бразильский спортсмен объявил о завершении карьеры.
смешанные единоборства потеря игорь потеря mma Украина критика
Военкоры ФАН
Лучшие в аду