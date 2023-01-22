Обиделся на Зеленского: с чем связано изменение риторики Арестовича

В изменении риторики Алексея Арестовича за последнюю неделю не стоит видеть какой-то «хитрый план» или «многоходовочку». Экс-советник офиса Владимира Зеленского попросту обижен на свое изгнание из властных структур, не оценивших его «медийный гений». Именно этим обусловлена перемена повестки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.