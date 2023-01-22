Обиделся на Зеленского: с чем связано изменение риторики Арестовича

В изменении риторики Алексея Арестовича за последнюю неделю не стоит видеть какой-то «хитрый план» или «многоходовочку». Экс-советник офиса Владимира Зеленского попросту обижен на свое изгнание из властных структур, не оценивших его «медийный гений». Именно этим обусловлена перемена повестки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.
Сегодня, 22 января, бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на первом этапе СВО Россия планировала провести гуманную и молниеносную спецоперацию. Ранее он заявлял, что уже не уверен в победе Украины.
«Его уволили вперед ногами. В этом смысле дистанцирование от Зеленского произошло не по его воле. При этом, можно просто бегло взглянуть на все его заявления. Пока Арестович был в команде Зеленского, все было хорошо. А теперь он вдруг не "гарантирует победу Украины" почему-то. Потому что его вышвырнули из команды президента. Вот и вся логика процесса», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что подобный «финт ушами» Арестович проворачивает уже не в первый раз.
«Он уже не в первый раз увольняется. Вспомните, он уже уволился в январе прошлого года. Причем тогда он был в штате еще. А сейчас он вообще уникально уволился, не будучи в штате. Тогда, сразу после своего увольнения, он так пошел поливать Зеленского и всю команду эту, что мама не горюй. Как только вернули его, так сразу вдруг оказалось, что Зеленский хороший, власть хорошая. Они все изменяют свои заявления, только исходя из того положения, которое занимают в той или иной структуре власти», — подытожил наш собеседник.
Отметим, что за время проведения СВО Арестович превратился в один из главных рупоров украинского пропаганды и его увольнение вызвало немалый ажиотаж по обе стороны конфликта.