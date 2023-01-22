Россиянам представили топ-4 самых полезных продуктов для здоровья

Здоровье человека во многом зависит от рациона питания. Россиянам перечислили самые полезные продукты для организма.
Одним из них являются орехи, которые необходимо добавлять в еженедельное меню. Продукт содержит полезную для организма клетчатку, минералы и незаменимые для здоровья жирные кислоты. Они служат идеальным перекусом, защищают сердце и сосуды и улучшают пищеварение.
Также полезен для организма малокалорийный шпинат. Он содержит большое количество витаминов и других полезных веществ. Следующим продуктом является авокадо, содержащий полезные жиры, которые приносят значительную пользу организму. Его можно употреблять в сыром виде и добавлять в салат.
Последним полезным продуктом признан горький шоколад. Он богат флавонолами, которые обеспечивают организму защиту от ультрафиолетовых лучей.