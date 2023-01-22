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Семейная пара из Уфы попала в больницу с ожогами после празднования дня рождения

Происшествия
Семейная пара из Уфы попала в больницу с ожогами после празднования дня рождения

Врачи оказывают помощь двум жителям Уфы, которые пострадали во время празднования дня рождения. Их доставили в больницу с ожогами в состоянии средней тяжести, сообщили в МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в квартире пострадавших, когда 48-летняя женщина зажгла свечи на торте. Потерпевшая бросила непотушенные спички в коробку, в результате чего последняя загорелась.

Жительница Уфы попыталась потушить огонь и позвала на помощь своего 35-летнего мужа. Супруг не успел ликвидировать пожар, потому что находившийся внутри коробки баллончик внезапно взорвался.

В результате ЧП семейная пара получила ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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