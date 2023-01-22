Полковник Хатылев: Россия имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы

Россия при возникновении угрозы нападения на нее может применить тактическое ядерное оружие. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился полковник в отставке, военный аналитик Сергей Хатылев.
Поставки Вашингтоном и Североатлантическим альянсом вооружений Киеву для ударов по РФ могут спровоцировать применение более мощного оружия. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Военный аналитик Сергей Хатылев предположил, как может ответить Москва на угрозу в свой адрес. По его словам, ВКС РФ задействованы не на полную мощь.
«Мы не применили еще весь арсенал своих ракет. На сегодняшний день Военно-космические силы практически использованы на 50%. У нас есть перспективные средства артиллерийской борьбы нового типа», — отметил эксперт.
Полковник обратил внимание, что Москва в состоянии прибегнуть к значительно более мощному ответу. Такой подход имеет концептуальную основу.
«Если это необходимо, речь идет о тактическом ядерном вооружении. В нашей доктрине сказано, если будет непосредственная угроза, мы имеем право применить ядерное оружие», — констатировал Хатылев.
Ранее вице-премьер итальянского правительства Антонио Таяни сообщил о скорых поставках Киеву систем ПВО SAMP-T. Рим совместно с Парижем продолжают накачивать Украину техникой.