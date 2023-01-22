Депутат Бессарабов: Арестович подписал себе приговор словами о поражении Украины

Бывший советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева, заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.
В разговоре с РИА Новости политик отметил, что киевский режим такие вещи не прощает. Власти Украины всегда пресекали любое инакомыслие, расправляясь с сотрудниками СМИ и мирными гражданами.
«У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор», — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что бывший советник главы офиса Зеленского усомнился в возможности Украины одержать победу в противостоянии с Россией.