Popular Mechanics: США работают над созданием гиперзвукового бомбардировщика Mayhem

Американские авиаконструкторы продолжают работу по созданию гиперзвукового бомбардировщика Mayhem, который должен будет заменить в американских войсках SR-71.
О разработке сообщил журнал Popular Mechanics. В американских войсках он заменит реактивные SR-71. Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила контракт на общую сумму 334 миллиона долларов с военно-промышленной компанией Leidos.
Журналисты утверждают, что бомбардировщик будет беспилотным и получит преимущество над российскими и китайскими гиперзвуковыми ракетами. Предполагает, что Mayhem будет предназначен для многократного использования.
В декабре 2022 года издание The Drive сообщило о победе компании Leidos в тендере, объявленном командованием ВВС США. В Пентагоне надеются, что новый бомбардировщик сможет выполнять и разведывательные задачи.