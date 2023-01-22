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Popular Mechanics: США работают над созданием гиперзвукового бомбардировщика Mayhem

Армия
Popular Mechanics: США работают над созданием гиперзвукового бомбардировщика Mayhem

Американские авиаконструкторы продолжают работу по созданию гиперзвукового бомбардировщика Mayhem, который должен будет заменить в американских войсках SR-71.

О разработке сообщил журнал Popular Mechanics. В американских войсках он заменит реактивные SR-71. Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила контракт на общую сумму 334 миллиона долларов с военно-промышленной компанией Leidos.

Журналисты утверждают, что бомбардировщик будет беспилотным и получит преимущество над российскими и китайскими гиперзвуковыми ракетами. Предполагает, что Mayhem будет предназначен для многократного использования.

В декабре 2022 года издание The Drive сообщило о победе компании Leidos в тендере, объявленном командованием ВВС США. В Пентагоне надеются, что новый бомбардировщик сможет выполнять и разведывательные задачи.
сша бомбардировщик Mayhem
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