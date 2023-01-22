Глава правительства Израиля отстранил от должности министра с уголовным прошлым

Решение об этом ранее принял Высший суд справедливости еврейского государства, рассмотрев несколько обращений различных общественных организаций. Девять из десяти его членов проголосовали за увольнение Дери, поскольку по действующему законодательству тот не мог занимать такие должности: в прошлом против чиновника было заведено дело из-за уклонения от уплаты налогов.