Глава правительства Израиля отстранил от должности министра с уголовным прошлым

Уволить главу двух ведомств ранее постановил суд.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от должности Арье Дери, занимавшего одновременно посты главы МВД и Минздрава.
Решение об этом ранее принял Высший суд справедливости еврейского государства, рассмотрев несколько обращений различных общественных организаций. Девять из десяти его членов проголосовали за увольнение Дери, поскольку по действующему законодательству тот не мог занимать такие должности: в прошлом против чиновника было заведено дело из-за уклонения от уплаты налогов.
«С тяжелым сердцем, огромным сожалением и самыми худшими чувствами я вынужден лишить вас министерского поста», — заявил премьер, увольняя деятеля, которого он сам ранее назначил на важные государственные посты.
Правительство, сформированное Нетаньяху, было одобрено парламентом 29 декабря. Кроме Дери, которому в кабмине отводилось одно из ключевых мест, в числе министров оказались еще несколько кандидатов со скандальным прошлым.
С самого начала оппозиция созывала акции протеста, однако эти тенденции резко набрали обороты после того, как стали известны детали проекта юридических реформ, который планировал принять Нетаньяху. Новый акт предполагал ограничение полномочий Высшего суда справедливости, предоставление кабмину контроля над отбором судей, а также создание ряда послаблений, которые позволили бы министрам с «темным» прошлым продолжать занимать свои посты.
На этом фоне оппозиция несколько раз собрала на улицах Тель-Авива многотысячные толпы протестующих, также демонстрации прошли и в других городах. Участники назвали планы Нетаньяху по реформированию судебной системы угрозой демократическому строю и попыткой «государственного переворота».