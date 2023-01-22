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Неизвестный ударил ножом в живот жителя Подмосковья у ночного клуба

Происшествия
Неизвестный ударил ножом в живот жителя Подмосковья у ночного клуба

В подмосковном городе Ликино-Дулево конфликт двух мужчин обернулся поножовщиной. Медицинская помощь потребовалась одному человеку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел возле ночного клуба «Бессонница» на улице 1 Мая. По информации издания, во время потасовки мужчина схватил колюще-режущий предмет и ударил оппонента.

Пострадавшего госпитализировали. У 32-летнего местного жителя диагностировали повреждение желчного пузыря и ранение живота. Проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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