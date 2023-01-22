Солдаты ВСУ ни во что не ставят простых украинцев и забирают у них все, что посчитают нужным. О случаях мародерства среди украинских националистов рассказал житель Алешкинского района Херсонской области Федор, передают «Известия».
По словам Федора, ВСУ завербовали его для передачи координат местонахождения российских подразделений, однако молодой человек вскоре пожалел о том, что согласился им помогать. Украинские националисты обчищали чужие дома, автомобили, но за передачу данных о позициях ВС РФ так ни разу и не заплатили, посетовал украинец.