СМИ: помогавший украинским военным наводчик рассказал о мародерстве в рядах ВСУ

По словам Федора, ВСУ завербовали его для передачи координат местонахождения российских подразделений, однако молодой человек вскоре пожалел о том, что согласился им помогать. Украинские националисты обчищали чужие дома, автомобили, но за передачу данных о позициях ВС РФ так ни разу и не заплатили, посетовал украинец.