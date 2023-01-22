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Делегация российских депутатов прибыла в Иран на переговоры

Политика
Делегация российских депутатов прибыла в Иран на переговоры

Российская делегация прибыла в Иран с официальным визитом. Во главе группы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политики намерены обсудить сотрудничество между парламентами стран. Также они поднимут вопросы о взаимодействии на Каспии и региональной безопасности.

Кроме того, Володин планирует провести переговоры с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Они обсудят развитие межпарламентских отношений.

В состав делегации также входят депутаты Сергей Неверов, Василий Пискарев, Евгений Москвичев и Анатолий Аксаков.
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