Делегация российских депутатов прибыла в Иран на переговоры

Российская делегация прибыла в Иран с официальным визитом. Во главе группы спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политики намерены обсудить сотрудничество между парламентами стран. Также они поднимут вопросы о взаимодействии на Каспии и региональной безопасности.
Кроме того, Володин планирует провести переговоры с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Они обсудят развитие межпарламентских отношений.
В состав делегации также входят депутаты Сергей Неверов, Василий Пискарев, Евгений Москвичев и Анатолий Аксаков.