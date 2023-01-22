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Экономист Любич: создание единой валюты Аргентины и Бразилии отвечает интересам России

Экономика
Экономист Любич: создание единой валюты Аргентины и Бразилии отвечает интересам России

Единая валюта, которую планируют создать Аргентина и Бразилия, может быть выгодна для России, считает экономист Антон Любич.

Суть в том, что общая валюта увеличит платежеспособность двух стран, а это в свою очередь расширит экспорт российских товаров и технологий. Такое сотрудничество будет выгодно всем сторонам, цитирует эксперта «Взгляд».

Кроме того, единая валюта, которая должна получить название сур, сыграет важную роль в развитии крупнейших экономик Латинской Америки. Она не только обеспечит их крепость и надежность, но и снизит зависимость от доллара США.

Министр экономики Аргентины Серджио Масса ранее сообщил, что власти двух стран вскоре приступят к изучению необходимых для запуска единой валюты параметров.
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