Экономист Любич: создание единой валюты Аргентины и Бразилии отвечает интересам России

Единая валюта, которую планируют создать Аргентина и Бразилия, может быть выгодна для России, считает экономист Антон Любич.
Суть в том, что общая валюта увеличит платежеспособность двух стран, а это в свою очередь расширит экспорт российских товаров и технологий. Такое сотрудничество будет выгодно всем сторонам, цитирует эксперта «Взгляд».
Кроме того, единая валюта, которая должна получить название сур, сыграет важную роль в развитии крупнейших экономик Латинской Америки. Она не только обеспечит их крепость и надежность, но и снизит зависимость от доллара США.
Министр экономики Аргентины Серджио Масса ранее сообщил, что власти двух стран вскоре приступят к изучению необходимых для запуска единой валюты параметров.