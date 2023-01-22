Крупнейшие криптобанки США заняли свыше 13 млрд долларов у федеральных банков

Два самых крупных банка США, работающих с криптой, Silvergate Capital и Signature Bank, заняли свыше 13 млрд долларов в четвертом квартале 2022 года. Им требовалось восполнить потери от массового ухода клиентов с крипторынка, говорится в публикации The Wall Street Journal.
Причем обе компании взяли кредиты от Федеральных банков ипотечного кредитования (FHLB) — кооператива банков, поддерживаемых местным правительством, который образовался в 1930-е годы для выдачи доступной жилищной ипотеки.
Деньги были выделены с целью борьбы со сложной ситуацией в связи с криптозимой. Помимо того, эти организации столкнулись с проблемами после краха биржи FTX. После того события ценные бумаги Silvergate Capital рухнули на 40%, а Signature Bank — на 65%.