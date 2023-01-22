Билан, Галкин, Лазарев и Киркоров избежали службы в армии

Многие российские артисты избежали службы в армии. Журналисты составили список звезд, которые не отдавали долг Родине.
Певец Дима Билан был годен для службы, но в армию не попал из-за учебы и плотного концертного графика. В 2006 году СМИ писали, что он якобы находится в списке уклонистов. Исполнитель говорил, что «предпочитает служить на сцене, а не в вооруженных силах».
Юморист Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) тоже не проходил армейскую службу, хотя рос в семье военного. В призывные годы артист активно учился. Шоумен также отмечал, что суммарная выслуга его родных в армии превысила сотню лет.
«И когда возник вопрос о том, идти мне в армию или нет, я имею в виду не срочную службу, а именно идти по этой военной тропе, то отец сказал, что наша семья уже все отдала, что могла, в том числе и часть здоровья», — объяснял Галкин в интервью Владимиру Познеру.
Певец Сергей Лазарев не попал в армию из-за спортивных травм. В детстве он занимался гимнастикой, пишет «Газета.Ru».
Король эстрады Филипп Киркоров утверждает, что не служил по ряду причин. Певец перечислял среди них болгарское гражданство, учебу и работу в другой стране. По словам артиста, он с радостью бы послужил в военном оркестре.
Рэпер Тимати говорил, что его не взяли в армию с пометкой «психически неуравновешен». По словам музыканта, медкомиссия приняла такое решение из-за его многочисленных татуировок. Тимати не расстроился, поскольку считал службу пустой тратой времени.
Певец Прохор Шаляпин утверждает, что его не взяли в армию из-за инвалидности отца. Мужчина провел около 20 лет в психиатрических клиниках. Он попал туда, поскольку напал с ножом на сотрудника полиции и серьезно ранил его.
Лидер «Любэ» Николай Расторгуев тоже не был в армии. По словам артиста, в детстве у него случилось воспаление уха, из-за чего он перенес операцию. После этого его «завернули» на медкомиссии, делился певец.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами