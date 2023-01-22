Билан, Галкин, Лазарев и Киркоров избежали службы в армии

Певец Дима Билан был годен для службы, но в армию не попал из-за учебы и плотного концертного графика. В 2006 году СМИ писали, что он якобы находится в списке уклонистов. Исполнитель говорил, что «предпочитает служить на сцене, а не в вооруженных силах».