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Убегавший от полицейских водитель протаранил пять машин в Набережных Челнах

Происшествия
Убегавший от полицейских водитель протаранил пять машин в Набережных Челнах

Автомобилист протаранил пять машин, убегая от полицейских в Набережных Челнах, сообщает издание «Аргументы и Факты».

Инцидент произошел в микрорайоне Замелекесье. По предварительным данным, сотрудники полиции начали погоню за странным водителем. Сначала нарушитель ехал по тротуару, после чего повернул на дорогу и попытался протиснуться между припаркованными машинами, в результате чего повредил пять авто.

Стражи порядка смогли догнать беглеца, который тут же прекратил сопротивляться. Специалисты доставили нарушителя в отделение, где установят мотивы странного поведения мужчины и проверят его документы.
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