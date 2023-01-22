Убегавший от полицейских водитель протаранил пять машин в Набережных Челнах

Автомобилист протаранил пять машин, убегая от полицейских в Набережных Челнах, сообщает издание «Аргументы и Факты».
Инцидент произошел в микрорайоне Замелекесье. По предварительным данным, сотрудники полиции начали погоню за странным водителем. Сначала нарушитель ехал по тротуару, после чего повернул на дорогу и попытался протиснуться между припаркованными машинами, в результате чего повредил пять авто.
Стражи порядка смогли догнать беглеца, который тут же прекратил сопротивляться. Специалисты доставили нарушителя в отделение, где установят мотивы странного поведения мужчины и проверят его документы.