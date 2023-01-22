Экс-спикер Палаты представителей США Пелоси провела обряд экзорцизма в своем доме

Религиозный обряд по изгнанию духов в собственном доме провела бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Женщина вызвала священников и провела католический ритуал в один из главных католических праздников — День Благодарения. Прибегнуть к осуществлению ритуала Пелоси решила по наставлению своей дочери Александры.
Главной причиной, по который экс-спикер прибегнула к подобной мере, стало нападение на ее дом сторонника теории заговора Дэвида ДеПейпа. Мужчина нанес молотком серьезные травмы ее мужу Полу.
Супруг Пелоси перенес несколько сложных операций. С тех пор он не появляется на публике без шляпы и перчаток, прикрывающих раны.
Бывший конгрессмен называет себя верующим человеком. Однако ей запретили причащаться в родном городе, потому что она поддерживала права на аборт.