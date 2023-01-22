Выбросить нельзя вычистить, или Как устранить белые разводы с замшевой обуви своими руками

Что можно сделать, чтобы вывести белые разводы с замшевой обуви зимой? ФАН собрал самые безопасные народные средства
Причуды русской зимы способны доставить немало огорчений пешеходам. Когда морозы сковывают землю, коммунальщики вынуждены обрабатывать дороги и тротуары реагентами и специальной технической солью, зачастую вперемешку с песком. В тепле же они отчетливо проявляются на влажной обуви в виде белых разводов, которые порой бывает почти невозможно устранить. Не спешите выбрасывать пострадавшую пару, давайте попробуем вывести белые пятна. ФАН нашел для вас несколько не очень трудоемких и безопасных способов.
Предварительная чистка
Прежде чем заняться выведением пятен от реагентов, замшевую обувь следует хорошо просушить. В целях предотвращения деформации мягкого замшевого материала, набейте обувь сухой бумагой, газетами и оставьте до полного просыхания при комнатной температуре.
Не допускайте, чтобы реагенты и соль глубоко въелись в структуру материала, поэтому займитесь их удалением сразу после того, как влага уйдет из замши. С этой целью энергично почистите пару щетками, стараясь не повредить бархатистую поверхность остатками песка и жесткой щетиной. Чистить замшевую обувь нужно против ворса.
Если белые разводы все еще остались, попробуйте применить специальные средства, продающиеся в обувных магазинах, или подручные вещества, которые есть в каждом доме.
Хлеб всему обувь
Кусочек черного хлеба нужно высушить, растолочь в порошок и хорошенько натереть им места разводов. Затем остатки хлеба следует вычистить щеткой. Для небольших загрязнений это вполне эффективный способ.
Выпустить пар
Однако если обувь после него не обрела желанный вид или пятна слишком большие, есть средство посильнее — обработка паром. Емкость с водой поставить на плиту и дождаться, пока жидкость закипит. Подставьте загрязненное место под струю пара и подержите не менее 10 минут. Под воздействием высокой температуры реагенты распадутся и исчезнут, а обувь будет выглядеть обновленной.
Радикальный уксус
Более радикальный подход — очистка белых разводов на замшевой обуви при помощи уксуса. Уксусную эссенцию разводят с водой в соотношении 3:1 (чайные ложки), а затем ватным диском наносят раствор на пятна, стараясь не слишком промочить ткань. Затем выдержать до видимого глазу растворения разводов (порядка получаса) и нанести специальный защитный состав в тон обуви.
Обойдемся без обморока
Также многие знатоки используют для удаления белых разводов с обуви нашатырный спирт. Его разводят в соотношении одна чайная ложка на стакан воды и наносят на загрязнения ватным тампоном. Через два часа остатки нашатыря следует удалить влажной салфеткой, высушить и защитить обувной пропиткой.
Еще пара странных способов
К совсем необычным способам можно отнести очистку замши от солевых разводов при помощи зубного порошка или сырого картофеля. Порошок наносят на загрязнение и оставляют на два часа, затем тщательно счищают. Клубни картофеля содержат крахмал, который обладает высокими абсорбирующими свойствами. Разрежьте картофелину пополам и сырым срезом натрите солевые разводы. Когда высохнет, тщательно удалите остатки крахмала щеткой.
Чтобы неприятность с появлением белых разводов преследовала вас реже, не забывайте обрабатывать сухую и чистую замшевую обувь защитными водоотталкивающими средствами.
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