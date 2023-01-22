Выбросить нельзя вычистить, или Как устранить белые разводы с замшевой обуви своими руками

Однако если обувь после него не обрела желанный вид или пятна слишком большие, есть средство посильнее — обработка паром. Емкость с водой поставить на плиту и дождаться, пока жидкость закипит. Подставьте загрязненное место под струю пара и подержите не менее 10 минут. Под воздействием высокой температуры реагенты распадутся и исчезнут, а обувь будет выглядеть обновленной.