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Премьер-министр Молдавии поручила проверить элеваторы после пожара в порту Джурджулешты

Происшествия
Премьер-министр Молдавии поручила проверить элеваторы после пожара в порту Джурджулешты

В Молдавии проведут проверку состояния всех элеваторов после пожара в речном порту на юге страны. Соответствующее поручение отдала премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Политик убеждена, что данная мера поможет предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, что пожар в порту вспыхнул утром 20 января. Огонь охватил один из элеваторов для хранения зерна, который впоследствии обрушился.

Спустя некоторое время пламя перекинулось на соседний резервуар с подсолнечным шротом. Из-за этого спасателям пришлось провести контролируемое обрушение конструкции. Причины возгорания до сих пор не установлены.
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