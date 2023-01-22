Премьер-министр Молдавии поручила проверить элеваторы после пожара в порту Джурджулешты

В Молдавии проведут проверку состояния всех элеваторов после пожара в речном порту на юге страны. Соответствующее поручение отдала премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Политик убеждена, что данная мера поможет предотвратить подобные инциденты в будущем.
Напомним, что пожар в порту вспыхнул утром 20 января. Огонь охватил один из элеваторов для хранения зерна, который впоследствии обрушился.
Спустя некоторое время пламя перекинулось на соседний резервуар с подсолнечным шротом. Из-за этого спасателям пришлось провести контролируемое обрушение конструкции. Причины возгорания до сих пор не установлены.