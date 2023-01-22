«Активность ради активности»: Джаралла объяснил визит Бориса Джонсона на Украину

Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал с неофициальным визитом на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. По предварительным данным, британский политик посетил два города Киевской области: Бучу и Бородянку. О чем Джонсон вел переговоры с Зеленским, в настоящее время, не разглашается.
Визит Бориса Джонсона всколыхнул общественность. Многие задались вопросом: «не ударит ли этот приезд на авторитет действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака?».
Политолог Владимир Джаралла во время беседы с корреспондентом ФАН предположил, что такие визиты Джонсона являются его попытками как можно на дольше задержаться в политической сфере Великобритании, несмотря на завершение карьеры в качестве премьер-министра страны.
«Борис Джонсон прекрасно осознает главную опасность для своей политической карьеры — забвение. И потому делает все, чтобы про него не забывали. Но доступных сфер активности для него не очень много. Внутри Великобритании раздражение при упоминании его имени до сих пор велико — яркий, на грани клоунады, политик, заняв пост премьера, просто ничего не делал. Публикации об этом вызвали череду скандалов и привели к его отставке, путем партийного переворота. Однако преемники, Лиз Трасс и Риши Сунак, лишь продолжили движение по пути от одного кризиса к другому», — считает Джаралла.
По мнению политолога, нынешний премьер Риши Сунак — иллюстрация изощренности британской элиты. С одной стороны происхождение сделало его сверхпопулярным на исторической родине — Индии, и это считается шансом для Великобритании зайти и закрепиться на самом большом развивающимся рынке мира. С другой — внутри страны он выполняет «грязную» работу под предлогом проведения трудных, но необходимых реформ. Если получится, то англичане могут рекламировать себя как страну возможностей, а если нет, то такого премьера легко сделать «козлом отпущения».
Прекрасно зная эти особенности политики своей страны Джонсон стремится продержаться на плаву как можно дольше. Но ему пока открыта сцена только вне страны. Поэтому он и стремится оказаться везде, где получается.
«Тем более, тут есть и материальный интерес. За участие во многих мероприятиях организаторы часто платят большие гонорары, что не лишнее для отставного премьера. И в этом ряду Украина уже занимает свое устоявшееся место. Все визиты проходят по одной схеме: приезд на поезде или авто на мрачном фоне, неофициальная форма одежды, посещение какого-либо разрушенного места. И все без улыбок, с трагическим и скорбным выражением лица. На камеру. Воспитанник английской системы Борис Джонсон прекрасно осознает силу ритуалов и правил, следуя им ради главной цели: вновь вернуться в большую политику Великобритании и мира, купаться в самолюбовании перед камерами, сидеть в кресле за столом рядом с такими же персонажами, считающими себя посетителями мира. Воспоминания об этом заставляют действовать, иначе пришлось бы признаться самому себе, что все уже в прошлом. Это невыносимо, а потому непрерывно следуют выступления, визиты, и вся эта активность ради активности. Ведь это делается для удовлетворения собственного эгоизма, а не ради решения проблем людей и мира», — отметил собеседник ФАН.
Ранее Борис Джонсон заявил, что США и другие страны Североатлантического альянса должны сфокусироваться на предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимого вооружения, чтобы он мог довести дело до конца.