«Активность ради активности»: Джаралла объяснил визит Бориса Джонсона на Украину

По мнению политолога, нынешний премьер Риши Сунак — иллюстрация изощренности британской элиты. С одной стороны происхождение сделало его сверхпопулярным на исторической родине — Индии, и это считается шансом для Великобритании зайти и закрепиться на самом большом развивающимся рынке мира. С другой — внутри страны он выполняет «грязную» работу под предлогом проведения трудных, но необходимых реформ. Если получится, то англичане могут рекламировать себя как страну возможностей, а если нет, то такого премьера легко сделать «козлом отпущения».