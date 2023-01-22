Изрезанные тела мужчины и пенсионерки обнаружили в доме под Москвой

Инцидент произошел в доме на улице Дзержинского. Личности погибших установили. Ими оказались 40-летний и 65-летняя местные жители. Выяснилось, что гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, а также за хранение и изготовление запрещенных веществ.