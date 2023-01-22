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Изрезанные тела мужчины и пенсионерки обнаружили в доме под Москвой

Происшествия
Изрезанные тела мужчины и пенсионерки обнаружили в доме под Москвой

Тела мужчины и пожилой женщины обнаружили в подмосковном Наро-Фоминске. На трупах заметили множественные ножевые ранения, а также гематомы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на улице Дзержинского. Личности погибших установили. Ими оказались 40-летний и 65-летняя местные жители. Выяснилось, что гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, а также за хранение и изготовление запрещенных веществ.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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