Катя Лель дистанционно вылечила Анастасию Волочкову с помощью своего дара

Певица Катя Лель побывала на дне рождения Анастасии Волочковой и во время тоста в подмосковном ресторане призналась, что дистанционно вылечила балерину от недуга с помощью своего дара.
Во время отдыха на Мальдивах у Волочковой воспалились мышцы паха и бедра. Волшебным образом недуг прошел. Оказалось, это Лель удаленно вылечила балерину с помощью дара, который у нее открылся после контакта с инопланетянами.
Во время трогательного тоста певица попросила снисходительно относиться к некоторым проявлениям творчества Волочковой. Лель рассказала, что артисты очень ранимые и тонкие личности, которые заслуживают уважения, сообщает издание «МК».