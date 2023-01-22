Юлиан пристыдил сестру Быстрицкой за плачевное состояние могилы актрисы

Увидев фото с кладбища, Юлиан признался, что состояние могилы актрисы привело его в шок. По словам певца, в последнее время часто приходится видеть похожую картину. Родственники звезд усердно борются за наследство, при этом иногда даже забывают ставить памятники на могилах, посетовал артист.