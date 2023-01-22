Юлиан пристыдил сестру Быстрицкой за плачевное состояние могилы актрисы

Певец Юлиан прокомментировал плачевное состояние могилы актрисы Элины Быстрицкой. Он пристыдил сестру артистки, поскольку, по его мнению, та должна была обеспечить уход за местом последнего пристанища звезды кино.
Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019 года. Почти через четыре года после смерти актрисы ее могила на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной.
У памятника стоят два портрета артистки в рамках с разбитыми стеклами. На могиле валяются выгоревшие искусственные цветы, а снег будто не убирали с начала зимы.
Увидев фото с кладбища, Юлиан признался, что состояние могилы актрисы привело его в шок. По словам певца, в последнее время часто приходится видеть похожую картину. Родственники звезд усердно борются за наследство, при этом иногда даже забывают ставить памятники на могилах, посетовал артист.
«Сестре Быстрицкой должно быть стыдно, что она забросила могилу своей легендарной сестры», — возмутился Юлиан в комментарии «МК».
По мнению исполнителя, проживание в Израиле не оправдывает сестру актрисы. Она могла бы договориться с кем-то через интернет об уходе за могилой Быстрицкой, считает певец. Артисту жаль, что звезде советского кино так не повезло с родными.