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Полицейский открыл стрельбу в воздух при попытке усмирить дебошира в московском ресторане

Происшествия
Полицейский открыл стрельбу в воздух при попытке усмирить дебошира в московском ресторане

В московском ресторане произошел дебош. Сотруднику полиции в ходе нападения пришлось применить табельное оружие, сообщил канал РЕН ТВ.

Ночью правоохранителям поступил вызов из-за конфликта между охраной заведения и буйным посетителем. Гость ресторана откровенно проявлял агрессию.

Приезд силовиков не «охладил» хулигана. Мужчина игнорировал требования стражей порядка, поэтому они попытались его задержать, чтобы доставить в отделение. За хулигана начали заступаться двое других клиентов, бросаясь с кулаками на охранников и полицейских.

Один из дебоширов нанес сержанту удар в глаз. Полицейскому пришлось выстрелить в воздух. Троицу хулиганов задержали.
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