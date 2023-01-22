Полицейский открыл стрельбу в воздух при попытке усмирить дебошира в московском ресторане

Приезд силовиков не «охладил» хулигана. Мужчина игнорировал требования стражей порядка, поэтому они попытались его задержать, чтобы доставить в отделение. За хулигана начали заступаться двое других клиентов, бросаясь с кулаками на охранников и полицейских.