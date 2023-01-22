Роналду будет капитаном «Аль-Насра» в первом матче за саудовский клуб

Футболисты «Аль-Насра» 22 января проведут матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Эта игра станет первой для новичка клуба из Эр-Рияда Криштиану Роналду. Примечательно, что 37-летний форвард выведет «Аль-Наср» на поле с капитанской повязкой.