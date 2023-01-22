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Роналду будет капитаном «Аль-Насра» в первом матче за саудовский клуб

Спорт
Роналду будет капитаном «Аль-Насра» в первом матче за саудовский клуб

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет капитаном «Аль-Насра» в своем первом официальном матче за клуб из Эр-Рияда.

Футболисты «Аль-Насра» 22 января проведут матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Эта игра станет первой для новичка клуба из Эр-Рияда Криштиану Роналду. Примечательно, что 37-летний форвард выведет «Аль-Наср» на поле с капитанской повязкой.

Матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии начнется в 20:30 по московскому времени. После 13 туров «Аль-Наср» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице первенства.
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