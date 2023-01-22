Глава CGT Мартинес допустил новые протесты во Франции против пенсионной реформы

Францию всколыхнут митинги против повышения пенсионного возраста. Такую возможность допустил глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинес.
Он спрогнозировал, что участники протестных мероприятий могут заполнить улицы и площади Пятой республики на февральских каникулах. В частности, в период с 4 февраля по 6 марта текущего года.
«Правительство продолжает упорствовать в том, что вызывает конфликт (в обществе), поэтому да, есть вероятность, что во время школьных каникул в феврале будут новые протесты», — привели слова Мартинеса авторы Le Figaro.
Ранее французский МВД передал, что более миллиона граждан уже присоединились к подобным демонстрациям. Так, 80 тысяч жителей Парижа решили выразить собственную позицию. Более полной информацией поделились корреспонденты BFMTV.