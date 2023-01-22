Избранник Надежды Бабкиной променял певицу на молодых девушек

В СМИ пишут, что отношения Бабкиной и Гора трещат по швам. Новой фавориткой мужчины стала Милявская, которая на 13 лет моложе народной артистки России. Лолита показала поклонникам свой особняк в Болгарии. Гор оставил под постом смайлы в виде сердца.