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Избранник Надежды Бабкиной променял певицу на молодых девушек

Шоу-бизнес
Избранник Надежды Бабкиной променял певицу на молодых девушек

Избранник певицы Надежды Бабкиной Евгений Горшечков, известный как Жена Гор, стал заглядываться на молодых девушек. Поклонники подозревают, что мужчина флиртует с Лолитой Милявской.

В СМИ пишут, что отношения Бабкиной и Гора трещат по швам. Новой фавориткой мужчины стала Милявская, которая на 13 лет моложе народной артистки России. Лолита показала поклонникам свой особняк в Болгарии. Гор оставил под постом смайлы в виде сердца.

«Тут тепло! И твои свечи в доме», — ответила ему Милявская.

По слухам, Гор давно хотел вывести отношения с Бабкиной на новый уровень и жениться, но певица не собирается связывать себя узами брака. Поклонники предполагают, что мужчина решил переключиться на девушек помоложе, сообщает «Экспресс газета».
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