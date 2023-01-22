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Португалия согласовала отправку американских БТР М113 на Украину

Армия
Португалия согласовала отправку американских БТР М113 на Украину

Украина получит большое количество бронетехники, включая партию бронемашин пехоты М113 американского производства из запасов армии Португалии.

Решение о передачи португальской техники было принято 20 января в рамках саммита НАТО на американской военной базе Рамштайн. Большую часть техники украинской армии передадут из США и Британии, но и другие страны Европы внесут свой вклад.

Так Лиссабон, хотя о нем мало сказано в релизе, выпущенном по итогам саммита, продолжит поддерживать Украину. Вот и на этот раз Португалия отправляет Киеву американские бронетранспортеры М113, боеприпасы, мины, а также медицинское оборудование.

В октябре прошлого года министр обороны Португалии Елена Каррейрас пообещала поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС, купленных у России еще с 2007 году. Российский МИД выступил с протестом, но поставку отменили.
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