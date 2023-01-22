Португалия согласовала отправку американских БТР М113 на Украину

Украина получит большое количество бронетехники, включая партию бронемашин пехоты М113 американского производства из запасов армии Португалии.
Решение о передачи португальской техники было принято 20 января в рамках саммита НАТО на американской военной базе Рамштайн. Большую часть техники украинской армии передадут из США и Британии, но и другие страны Европы внесут свой вклад.
Так Лиссабон, хотя о нем мало сказано в релизе, выпущенном по итогам саммита, продолжит поддерживать Украину. Вот и на этот раз Португалия отправляет Киеву американские бронетранспортеры М113, боеприпасы, мины, а также медицинское оборудование.
В октябре прошлого года министр обороны Португалии Елена Каррейрас пообещала поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС, купленных у России еще с 2007 году. Российский МИД выступил с протестом, но поставку отменили.