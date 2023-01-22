Португалия согласовала отправку американских БТР М113 на Украину

Так Лиссабон, хотя о нем мало сказано в релизе, выпущенном по итогам саммита, продолжит поддерживать Украину. Вот и на этот раз Португалия отправляет Киеву американские бронетранспортеры М113, боеприпасы, мины, а также медицинское оборудование.